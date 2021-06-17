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Mobil aşı uygulaması

Yozgat Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) çalışanlara mobil ekiplerce Covid19 aşısı uygulanmaya başladı.

17 Haziran 2021 Perşembe 00:51
Mobil aşı uygulaması

Yozgat'ta mobil sağlık ekipleri, OSB’de 325 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında aşı uygulaması yaptı. Sorumlu hekim Dr. Feyza Nur Şahin, Sağlık Bakanlığının fabrikalarda üretimin aksamaması açısından çalışanlara yönelik aşılama yapılacağını duyurduğunu, bu kapsamda aşılamaya başladıklarını söyledi. Fabrika Müdürü Turan Laçin de işçilerin aşılanması için ilçe sağlık müdürlüğüne başvurduklarını belirterek, ‘’Toplu çalışan bir fabrikayız. Bu aşının yapılması bize çok büyük avantaj sağlıyor. Personelin aşıya gidip gelmesi bizim için sıkıntı olurdu. Bize sağladıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum’’ diye konuştu. İşçilerden Cevriye Uslu ise ‘’Topluluk içinde çalışıyoruz, aşılamanın bizim için çok büyük önemi vardı. Sağlık ekipleri geldi fabrikamıza, aşımızı olduk’’ ifadelerini kullandı. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Mobil Aşı Uygulaması
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