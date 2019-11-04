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Miniklerden teşekkür ziyareti

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Yozgat Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastane yönetimine ve doktorlarına çiçek verip, teşekkür etti.

Miniklerden teşekkür ziyareti

YOZGAT Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, Yozgat Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastane yönetimine ve doktorlarına çiçek verip, teşekkür etti.

04 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
Miniklerden teşekkür ziyareti

Öğrenciler Hastane Müdürü Sencer Çiçek, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Kozan’a çiçek verip, duygularını anlatan notları teslim edip, teşekkürlerini sundu. ‘İyilikleri Çoğaltabiliriz’ düşüncesiyle yola çıkan Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi İngilizce Öğretmeni Ülkü Koç, koordinatörlüğünde öğrencilerle birlikte başlatılan ‘1 İyilik Yap İyilik Bul’ adlı eTwinning Projesi kapsamında ilk etkinlik, vatandaşların sağlık sorunlarının çözümlenmesi noktasında emek veren sağlık çalışanlarına moral vermek, hastane çalışanlarının motivasyonlarını sağlamak, farkındalık oluşturmak amacıyla Yozgat Şehir Hastanesi’nden başlatıldı. Öğrenciler, emeğe saygı ve vefa duygusuyla kat görevlisinden başhekime kadar ekip ruhuyla hizmet eden tüm sağlık çalışanlarına hazırladıkları notları sundu, rengarenk papatyalar ile teşekkürler etti. 

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Miniklerden Teşekkür Ziyareti
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