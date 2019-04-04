Minikler Akılcı ilaç kullanacak

Akılcı İlaç Kullanımına dikkat çekmek amacı ile Kreş öğrencilerine yönelik yapılan ziyarette, çocuklar için hazırlanan eğlenceli sunum eşliğinde, ilaçların hangi dozda, hangi sıklıkta ne kadar süre kullanılacağı gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Miniklere, hekimlerinin reçete etmediği ilaçları kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Hasta oldukları zaman önce hekimlerine başvurmaları, hekimlerinin önerdiği ilaçları, belirlenen süre ve miktarlarda kullanmaları gerektiği konusunda bilgiler aktarıldı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının halk sağlığını etkileyen önemli sorunlardan biri olduğuna dikkat çekildi. İlaçların yanlış ve uygunsuz kullanımının hem sağlığımıza hem de bütçemize büyük zarar verdiğinin altı çizilerek, bağışıklık sisteminin etkilenmesi sebebiyle antibiyotik direncini ve kullanımını azaltmak amacıyla, Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinliklerin devam ettirileceğinin altı çizildi.