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-Milletvekili Başer Kan verdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, partisinin Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Açıkgöz ile birlikte Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanlığını ziyaret etti.

-Milletvekili Başer Kan verdi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, partisinin Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, İl Genel Meclisi Üyesi Ali Açıkgöz ile birlikte Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanlığını ziyaret etti.

05 Aralık 2017 Salı 07:05
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-Milletvekili Başer Kan verdi

Milletvekili Başer, Şube Başkanı Ekrem İlker ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Kızılay’ın Yozgat’ta yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milletvekili Başer, bir dönem Şube Başkanlığı görevini yaptığı Türk Kızılayı’nın nhalen üyesi olduğunu hatırlatarak, Türk Kızılayı’nın, hizmet ağını genişleterek, faaliyetlerini devam ettirmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Başer, ‘’Türk Kızılayı yıllardır dünyanın neresinde bir insan ıstırabı varsa orada olmuştur. Ülkemizde ve dünyada yardım kuruluşu olarak her zaman söz sahibi olmuş, milletimizin şefkat ve merhamet eli olmaya devam etmektedir. Son yapılan seçimle Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonunun Avrupa Bölge Başkanı seçilerek Dünyada konusunda lider bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Bu anlamda Şube Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine çalışmalarında başarılar diliyor, teşekkür ediyorum” dedi.
Şube ziyaretinin ardından Cumhuriyet Alanı’ndaki kan bağışı tırına geçen Milletvekili Başer,  kan bağışında bulundu, Yozgat Kan Bağışı Merkezi yetkililerinden 2017 yılı kan bağışı hakkında bilgiler aldı. Başer, bağışlanan bir ünite kanın kurtarılan 3 can olduğunu, kendisinin de düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu belirtti. Başer, hastanede yatan bütün hastalara acil şifalar dileyerek, kan bağışının çok önemli olduğunu, hastanelerin kan ihtiyacının karşılanabilmesi için Türk Kızılayı’na düzenli olarak kan bağışı yapılması gerektiğinin altını çizdi.
    

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