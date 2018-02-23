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MİDEDEN YEMEK BORUSU

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, cerrahi operasyon ile mideden alınan parça ile yemek borusu yapılarak, 63 yaşındaki Aynur Yazıtaş isimli hasta sağlığına kavuşturuldu.

MİDEDEN YEMEK BORUSU

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde, cerrahi operasyon ile mideden alınan parça ile yemek borusu yapılarak, 63 yaşındaki Aynur Yazıtaş isimli hasta sağlığına kavuşturuldu.

23 Şubat 2018 Cuma 07:00
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MİDEDEN YEMEK BORUSU

Yemek yiyip içmekte zorlanan, göğüs ağrıları şikayetleri ile hastaneye başvuran Aynur Yazıtaş, yapılan tetkikler sonucu yemek borusunda tümör olduğu tespit edilerek, ameliyata alındı. Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Osman Tokat, Yrd. Doç. Dr. Bayram Metin ve Onkolojik Cerrahiden Prof. Dr. Soykan Dinç ile Dr. Muhammet Gömeç’ten oluşan cerrahi ekip, başarılı geçen operasyonla, yemek borusu kanseri olan hastanın yemek borusunun tamamına yakını çıkarıldı, yerine mideden oluşturulan yeni bir yemek borusu yerleştirildi. Sağlığına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yazıtaş, yaklaşık bir yıldır şikayetlerinin bulunduğun, doktorların yaptığı incelemede yemek borusunun alt ve orta kısımlarında 8 santim büyüklüğünde bir tümörün tespit edildiğini kaydetti. Yazıtaş, ‘Yakın çevrem tarafından ameliyat için Ankara’ya gitmem önerildi, fakat ben buradaki doktorlarıma güvendim, ameliyat olmaya karar verdim. Sağ olsun hocalarım da geçen hafta ameliyatımı gerçekleştirdiler, iki gündür yemek yemeye başladım. Rahatlıkla yemeğimi yiyebiliyorum. Hiçbir takılma veya ağrı şikayetim kalmadı. Ameliyatımı gerçekleştiren doktorlarıma teşekkür ediyorum’ dedi.

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Osman Tokat, ‘Yemek yerken boğazında takılma hissi ve göğüs ağrısı şikayeti nedeni ile yapılan endoskopik incelemede yemek borusunda tümör olduğu tespit edilen hastamız ameliyat için Ankara’ya gitmeyi düşündüğünü, ancak Üniversitemiz bünyesinde bu tür operasyonların yapıldığını öğrenince burada ameliyat olmaya karar vererek, bize müracaat etti. Bunun üzerine hastamıza ameliyat için gerekli hazırlıklarımızı yaparak yemek borusunun tamamına yakın kısmını çıkararak yerine mideden oluşturduğumuz yeni yemek borusunu yerleştirdik. Ameliyattan sonra herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hastamıza bir hafta sonra ağızdan beslenme başlandı ve hastamızın ameliyattan önceki yutma güçlüğü şikayeti ortadan kalktı. Bu tarzda multidisipliner yaklaşım gerektiren, Türkiye’de sayılı merkezde yapılabilen bir ameliyatı gerçekleştirmiş olmanın ekip olarak mutluluğunu yaşıyoruz. Yozgat halkımıza da hastanemizdeki gerek teknik yeterliliğin ve gerekse hekim yeterliliğinin bu tarzda büyük ameliyatları gerçekleştirecek kalite ve düzeyde olduğunu belirterek, bu tarzda rahatsızlıkları durumunda başka illere gitmeden mutlaka bizlere başvurmalarını öneriyoruz’ diye konuştu.

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