Mezuniyet sevinci

Düzenlenen törene Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel katıldı. Alanında deneyimli ve eğitimli Ebe Habibe Başaran, Ebe Demet Civan, Fizyoterapist Gülcan Bahar Oğuz eşliğinde 5 haftalık eğitim sürecinde; gebeliğin oluşumuz ve fizyolojisi, gebelikte tehlike belirtileri ve önlemler, gebelikte günlük yaşam, beslenme, doğum süreci ve doğum ağrısı ile ilaçsız baş etme yöntemleri (meditasyon, egzersiz, nefes egzersizi, masaj vb.), yeni doğan özellikleri-bakımı-yıkanması-masaj, anne sütü ve emzirme, lohusalık, aile planlaması konularında eğitimler verildi. Gebelik okuluna katılım sağlayan anne adayları nefes egzersizi, meditasyon, gebelik egzersizi uygulamalarıyla desteklenerek bilgi ve beceri kazanmış olarak mezun oldular. Eğitim sonunda doğum odaları gezdirilen ve ebelerle tanıştırılan gebeler katılım belgeleri takdim edildi. Eğitim alan gebeler bu eğitimler ile kendilerini daha güvende hissettiklerini, daha bilinçli olduklarını ve ne yapacaklarını bildikleri için daha rahat hissettiklerini ifade edip gebe okulu çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür ettiler. Gebe okulunu bitiren anne adaylarına sertifikalarını taktim eden Kozan, “Amacımız tüm gebelerimizin bu bilinçle hareket ederek anneliği ve babalığın farkındalığını hissetmesi. Bu yüzden Yozgat Şehir Hastanesi olarak hastanemize başvuran tüm gebelerimizi gebe okuluna davet ediyoruz. Başvuru için gebe okuluna gelebilir veya 444 20 66’dan 5085’i bağlatabilirsiniz. Kursa katılım ücretsizdir. Tüm gebelerimizi bekliyoruz” dedi.