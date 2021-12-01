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MEZUN OLDULAR

Yozgat Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen Gebe Okulu’na devam eden anne adayları eğitimlerini tamamlayıp, mezuniyet sevincini yaşarken, belgelerini de aldı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 00:41
MEZUN OLDULAR

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Gebe Okulu’nu tamamlayan anne adayları mezuniyet sevincini yaşadı. 2017 yılında açılan İlk Şehir Hastanesi olarak hizmete açılan Yozgat Şehir Hastanesi, Türkiye’nin ilk Anne Dostu, Bebek Dostu unvanına da sahip oldu. Hastane Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Müdür Yardımcısı Fatih Erdem, Gebe Okulundan mezun olan anne adayları sertifika törenine katıldı. Anne adaylarının sertifikalarını veren Başhekim Kozan, anne adaylarının alanında deneyimli, eğitimli Ebe Habibe Başaran, Ebe Demet Civan, Fizyoterapist Ümmügülsüm Köken Gül eşliğinde 5 haftalık eğitim aldıklarını bildirdi. Kozan, ‘Gebeliğin oluşumuz ve fizyolojisi, Gebelikte tehlike belirtileri ve önlemler, Gebelikte günlük yaşam, Beslenme, Doğum süreci ve doğum ağrısı ile ilaçsız baş etme yöntemleri, Yenidoğan özellikleri-bakımı-yıkanması-masaj, Anne sütü ve emzirme, Lohusalık, Aile Planlaması’ konularında anne adaylarına eğitimler verildiğini aktardı. Kozan, ‘’Nefes egzersizi, meditasyon, gebelik egzersizi uygulamalarıyla desteklenerek gebelerimiz bilgi ve beceri kazanmış olarak mezun oldular. Eğitim sonunda doğum odaları gezdirilen ve ebelerle tanıştırılan gebelerimize katılım belgeleri takdim edilmiştir. Eğitim alan gebelerimiz bu eğitimler ile kendilerini daha güvende hissettiklerini, daha bilinçli olduklarını ve ne yapacaklarını bildikleri için daha rahat hissettiklerini ifade edip gebe okulu çalışanlarımıza ve hastane yönetimimize teşekkür ettiler. Amacımız tüm gebelerimizin bu bilinçle hareket ederek anneliği ve babalığın farkındalığını hissetmesi. Bu yüzden Yozgat Şehir Hastanesi olarak hastanemize başvuran tüm gebelerimizi Gebe Okuluna davet ediyoruz’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•

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