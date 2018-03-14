Mevlit okutulacak

Sağlık Müdürlüğü 14 Mart Tıp Bayramını bu sene farklı etkinliklerle kutlayacak.

İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin,14 Mart Tıp Bayramı kapsamında başta Afrin harekatı olmak üzere, görevi başında şehit düşen sağlık personeli ve tüm şehitler için bugün ikindi namazı öncesi Çapanoğlu Büyük Cami’de mevlit okutulacağını ifade ederek, tüm vatandaşları davet etti.