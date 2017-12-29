Meslek geliştirme eğitimi

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından, ‘Mesleki gelişim eğitimi’ kapsamında düzenlenen etkinlik, Yozgat il genelindeki Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı elemanlarının katılımı ile yapıldı. Katılımcılara, meslek hastalıkları, uygulamalar, mevsimlik tarım işçileri, evde sağlık hizmeti, ağız ve diş sağlığı gibi konularda bilgi verildi. Yozgat Toplum Sağlığı Merkezi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Muhammed Müsenna Arslanyılmaz, Aile Hekimleri Sorumlusu Dr. Keremhan Çelik, Evde Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Dâhiliye Uzmanı Dr. Hilal Tuncer Yılmaz, Diş Hekimi Sedef Gök Şahin, katılımcıları bilgilendirdi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, toplum sağlık hizmeti sunarken bilgilerin güncellenmesi, gelişimlerin takibinin önemini vurguladı. Şahin, günümüzde tıptaki gelişmeler doğrultusunda, birinci basamak sağlık hizmetlerinin bu alanda uzmanlaşmış bir hekim tarafından verilmesi ihtiyacının doğduğunu belirterek, ‘Toplumlar sürekli olarak sosyal ve ekonomik kalkınma için çalışmaktadır. Kalkınmanın esas amacı da insan sağlığının geliştirilmesi ve iyilik halinin sürekli kılınabilmesi yoluyla toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesidir’’ dedi.

Şahin, sağlık gereksinimlerinin toplumdan topluma, bireyden bireye değiştiği gibi, zamanla da değişmekte olduğuna dikkat çekti, bu değişimlere pek çok faktörün etki ettiğinin altını çizdi. Son yirmi yılda yaşlı nüfusun artması, sağlık hizmetlerinin yaşlılığa bağlı hastalıkların yanı sıra kronik hastalıklara yönelmesine neden olduğunu kaydeden İl Müdürü Şahin, iletişim teknolojisindeki dev gelişmelerin bilginin hızla yayılmasına neden olarak hem sağlık hizmetlerini geliştirip, değiştirdiğini hem de hastaların beklentilerini arttırdığına vurgu yaptı. Toplumsal değişimin bireysel düzeyde daha da çeşitlenmekte olduğunun altını çizen Şahin, ‘İnsanın biyopsikososyal bir varlık olarak kabul edildiği modern tıp anlayışı, hastaların beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alan bir yaklaşımı kaçınılmaz kılmıştır. Hekim ve sağlık kuruluşlarının hasta adına hasta için en iyiye karar verme yetkileri yerini hastalar ile birlikte karar vermeye bırakmıştır. Bu durum bireylerin sağlık kültürünün etkilerini hesaba katmayı beraberinde getirmiştir. Değişimin öteki yüzü bireylere kendi sağlıklarına ilişkin sorumluluk getirmesidir. Bu açıdan bakıldığı zaman bir aile hekiminin insan duygu ve düşünce sistemini çok iyi tanıması, kişilerin beklentilerinin farkına varması ve vardırması, danışmanlık yapabilmesi gerekir’ diye konuştu.

Şahin, Yozgat il genelinde görev yapan aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarının bilgilerin güncellenmesi, iletişimin ve koordinasyonunun güçlenmesi için ‘Aile Hekimleri Ekinliği’ kapsamında eğitim programı düzenlediklerini hatırlattı. Şahin, ‘Yozgat’ta sağlık hizmetinde kalite ve verimliliğin en üst seviyelere ulaşması için çalışıyoruz. Birlikte, gece gündüz sağlık hizmeti verdiğimiz tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum’ ifadelerini kullandı.