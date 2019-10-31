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Merkezde, implant uygulaması başladı

YOZGAT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde implant uygulamasına başlandı.

Merkezde, implant uygulaması başladı

YOZGAT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde implant uygulamasına başlandı.

31 Ekim 2019 Perşembe 06:05
Merkezde, implant uygulaması başladı

Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Özgür Fırat, implant diş eksikliği durumlarında ortaya çıkan çiğneme fonksiyonu ve estetiği tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökleri olduğunu hatırlattı. Fırat, ‘’Diş implantları doğal dişlere en iyi alternatif olarak kabul edilmektedir. Tek diş veya daha fazla diş eksikliğinde hastanın genel sağlık durumu implant uygulanması için sorun oluşturmuyorsa hasta ve hekim tarafından çok başarılı sonuçlar verebilen bir tedavi şeklidir. İmplant işleminde ücretler hastalarımız tarafından karşılanmaktadır. Hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için daha çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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MerkezdeImplant Uygulaması BaşladıYOZGAT Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
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