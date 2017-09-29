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-Merkezde hummalı çalışma

YOZGAT’ta yapımı planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanabilmesi amacıyla çalışmalara hız verildi.

-Merkezde hummalı çalışma

YOZGAT’ta yapımı planlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanabilmesi amacıyla çalışmalara hız verildi.

29 Eylül 2017 Cuma 07:05
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-Merkezde hummalı çalışma

Erdoğan Akdağ Mahallesi Şehir Hastanesi alt kısmında bulunan alanda inşaatına başlanılan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin önümüzdeki yıl Ağustos ayı içerisinde tamamlanarak, hizmete hazır hale getirileceği kaydedildi. 
Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binasın tamamlanmasıyla vatandaşlara daha kaliteli hizmetin verileceği ifade edildi. Yozgat’ta mevcut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin 20 Ünite olarak hizmet verdiğini belirterek, daha önce mülkiyeti Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Ahilik Vakfına aitti binada şimdi ise daha önce okul olarak kullanılan binada hizmet verildiği kaydedildi. Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 40 ünitenin bulunacağına dikkat çekilerek, ‘’Ağız ve Diş Sağlığı yeni binası tamamlandıktan sonra Yozgat halkı modern binada hizmetlerini son teknolojiyle alacaktır. Yozgat sağlıkta da marka şehir olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Yozgat insanı hizmetin en mükemmeline layıktır’’ denildi.

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