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MERKEZ AÇILDI

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, 2020 yılında yapımına başlanan Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Hizmet Binası açılışı törenle yapıldı. Açılış töreninde Yozgat Valisi Ziya Polat ile birlikte AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer de hazır bulundu.

19 Ağustos 2021 Perşembe 00:52
MERKEZ AÇILDI

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde yapımına geçen yıl başlanılan Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Servis’in ortak kullanacağı hizmet binası törenle açıldı. Açılışa Yozgat Valisi Ziya Polat, Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, protokol üyeleri, vatandaşlar ve davetliler katıldı. Sarıkaya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi-Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Binasının açılışında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ‘’Yozgat son dönemlerde yapılan yatırımlar ile adeta bir sağlık üssüne dönüşmüştür. Türkiye’nin ilk şehir hastanesi Yozgat’a açılmıştır. Yozgatlılar ve Sarıkayalılar her şeyin en iyisine layıktır’’ dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, ‘’Her şeyin başı Sağlık. Proje aşamasından bugüne gelmesine kadar her aşamasının takipçisi olduğum, Sarıkaya İlçe Sağlık Müdürlüğü,  Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Merkezinin açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık kompleksimizin güzel Sarıkaya’mıza hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı. 2020 yılında yapımına başlanan Sağlık Merkezi hizmet binasının yapı denetim hizmeti Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yürütüldü. Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bin 205 metrekare kapalı alana sahip. Hizmet binasında, 6 aile hekimliğinden oluşan Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu bulunuyor. 

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MERKEZ AÇILDI
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