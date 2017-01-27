'Memnun kaldık!'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği sağlıkta dönüşümün en önemli projelerinden olan Şehir Hastaneleri'nden ilki 16 Ocak'ta Yozgat'ta hasta kabulüne başladı. Hastaneye ilk gün bin 800, ikinci gün 2 bin 200, üçüncü gün 2 bin 500 hasta girişi oldu. Yozgatlı hastanenin hizmet kalitesinden ve fiziki kapasitesinden oldukça memnun kaldı.





BAŞER ZİYARET ETTİ

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ederek, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kurca'dan bilgi aldı.

Hastaneyi gezen Başer, şehir hastanesinin Yozgat'a yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Başer, kamu özel ortaklığıyla Türkiye'deki ilk şehir hastanesi Yozgat'ta açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla görüştüğümüz zaman vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun memnun olduğunu gördük. Hastalar memnun, yakınları memnun, çalışanlarımız, doktorlarımız memnun. Yozgat Şehir Hastanesinin açılmasıyla hastaneye başvuran hasta sayısında yüzde 50 oranında artış yaşandı. Ortalama 3 bin 500 civarı hastamız var. İnşallah şehir hastanemizi bölgenin cazibe merkezi ve sağlık üssü olması noktasında tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu hastanenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımıza ve bütün emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum."

Kurca da şehir hastanesinin hizmete başlamasıyla hizmet alan hasta sayısının arttığını söyledi.

Daha önce Yozgat Devlet Hastanesinde günlük ortalama hizmet alan hasta sayısının bin 900 olduğunu aktaran Kurca, şehir hastanesinin açılmasının ardından bu rakamda artış yaşandığını kaydetti.





VATANDAŞ MEMNUN KALDI

Tedavi için İstanbul'dan Yozgat'a gelen Şükran Şahin ise hastanenin, temizlik, hijyen, verilen hizmet anlamında çok güzel olduğunu belirterek, "Sağlık sorunlarım vardı. Burası diğer hastaneye göre tam teşekküllü daha modern daha temiz." dedi.

Hastanede tedavi gören bazı vatandaşların hastaneye dair yorumları şu şekilde:

- Hastanemiz çok güzel. İlgi, alaka, hemşirelerimiz olsun, doktorlarımız olsun, buradaki çalışanlar hepsi çok iyi, hepsinden çok çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan, devletimizden Allah hepsinden razı olsun.

- Allah razı olsun cumhurbaşkanımızdan, başbakanımızdan. Çok mükemmel bir hastane, özel oda her şey içinde. Çalışandan, doktorlardan hepsinden Allah razı olsun.

- Böyle bir hastane illerde belki bir tanedir. Allah bu adamı başımızdan eksik etmesin. Allah benim ömrümden alsın, bu adamın ömrüne versin.

- Çok güzel bir hastane. Allah yapandan, getirenden, götürenden razı olsun, devletimizden Allah razı olsun.

- Allah razı olsun taş üzerine taş koyandan, memleketimize hizmet edenden. Allah cumhurbaşkanımızı başımızdan ayırmasın bu hizmetleri getirdiği için çok teşekkür ederiz. Hastanede ilgi, alaka var. Gerçekten bizim bu güne kadar görmediğimiz ilgi, alaka ve temizlik var. Çok hayran kaldık.

- Devletimize, milletimize çok çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkan tanıdığı için, böyle bir hastane yaptığı için çok sağolsun, Allah razı olsun. Hastane demeye şahit lazım çok güzel bir yer. Mükemmel. Böyle bir hastane ilk görüldü. Ben çok yer geçiyorum İstanbul, Tokat, İzmir gidiyorum, görüyorum böyle hastane görmedim. Allah razı olsun herkesten, yaptırandan, yapandan emeği geçenden. Tümüne teşekkür ediyorum.

- Yeni yapılmış, baya gelişmiş, doktorlar, bakım iyi. Memnun olduk. Her şey düşünülmüş, iyi şekilde yapılmış. İnşallah doktorlar da sürekli bulunur hizmetlerden yararlanırız.

- 475 hasta yatak kapasitesine sahip olan hastanenin en önemli özelliklerinden bir tanesi doğal aydınlatma sistemine sahip olması. Gördüğünüz gibi hastanenin pek çok yerinde devasa camlar bulunuyor, bu şekilde doğal ışıkla aydınlatılmış oluyor.

- Çok memnun kaldım. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel. Yozgat'a böyle bir şey yapıldığı için çok memnunuz.

- Hastane gerçekten çok güzel olmuş Yozgat'a. Yapılan yatırımlardan en güzellerinden. Sağlık yönünden pek yeterli değildi buradaki. İlçeler, Yozgat, Ankara'ya gidiyorlardı. Ama artık öyle bir şey kalmadı Allah'ın izni. Devletimiz, milletimiz var olsun.

- Yozgatlılar kıymetini bilirse dünyada ilk bir yapılmış hastane. Çünkü ben Kayseri'den geldim Yozgat'a. Erciyes Fakülte Hastanesi ile burayı karşılaştığım zaman Erciyes'ten üstün görünüyor. Hizmet var, her kapıda görevli var seni istediğin bölüme götürüyor, istediğin şeyi yapıyor. Eskiden kuyruk bekliyordun, sıran gelirse muayene oluyordun sıran gelmez ise burada gece yarısı taksi ile memleketine gidiyordun. Şimdi Allah razı olsun 15 dakikada bir muayene oluyorsun, yarım saat demiyor 15 dakikada. Fizik imkanları çok süper. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin aynısını, devamını sürdürmesini isterim.

- Öncelikle ilk Yozgat'a yapıldığı için çok gurur duyuyoruz. Bence hastanemiz çok fazla iyi olmuş. Gerek personel olsun, gerek doktorlar olsun çok ilgililer. Her şeyle çok ilgileniyorlar. Yozgat'ımıza hayırlı olsun, Türkiye'mize hayırlı olsun diyorum. Ben böyle güzel olacağına inanamıyordum çok güzel olmuş, çok çok güzel olmuş. Yapanların ellerine sağlık. Allah razı olsun herkezden. Allah devletimize zeval vermesin.

- Yozgat'a bu şekilde yatırım yapan devlet büyüklerinden Allah razı olsun. Çok büyük bir hastane kazandırdılar. Bir kaç gündür geliyorum biraz da hastayım. Özellikle otopark mükemmel olmuş. Neredeyse bin araç kapasiteli. Bu işe emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Her taraf çok geniş, insanlarımız çok memnun. Çok teşekkür ediyoruz burayı yaptıranlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun.

- Yozgat'ımıza böyle bir yatırım gerekliydi, bunu yapan devlet büyüklerinden, devletimizden, hükümetimizden Allah razı olsun Yozgatlılara böyle bir hastaneye kavuşturdular. İhtiyacımız vardı buna, çok güzel oldu teşekkür ediyoruz. Devlet hastanesinde şöyle bir şey yoktu mesela, hasta yönlendirme yoktu. İçeri giriyorsun, arkadaşlar yardımcı oluyorlar 'Nerede gidiyorsun, buyurun yardımcı olayım' diyerek kibar şekilde insanları yönlendiriyorlar. Çok güzel bir uygulama olmuş. Bölümler farklı farklı herkesin bölümü farklı. Güzel bir hastane kazandırdılar bize Allah razı olsun herkesten.

- Çok güzel Allah razı olsun yapandan da yaptırandan da çalışandan da. Bütün emek sahiplerinden, hepsinden Allah razı olsun. Çok güzel bir hastane. Çok da hizmet var. Böyle bir hastane hiç hayal etmiyorduk, Allah razı olsun yaptıranlardan. Cumhurbaşkanının hayali yerine gelmiş, hayal ettiği şeylerin hepsi yerine yerleşmiş. İnşallah bütün şehrimize böyle hastaneler nasip eyler kurban olduğum Allah.

- Allah bu hastaneyi yapanlara uzun ömürler versin. Çok güzel bir hastane olmuş, çok beğeniyoruz. Her şeyi, hizmeti, hastalara hizmeti hepsi güzel.