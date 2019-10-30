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Meme Kanseri uyarısı

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, meme kanserinin, memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirterek, bu kanser türünün ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olduğuna dikkat çekti.

Meme Kanseri uyarısı

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, meme kanserinin, memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirterek, bu kanser türünün ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olduğuna dikkat çekti.

30 Ekim 2019 Çarşamba 00:00
Meme Kanseri uyarısı

Şahin, ‘’Meme içinde kanserleşen bir hücrenin, bir tümör oluşturması ve bir uzmanın muayene sırasında anlamasına ya da radyolojik incelemede belli olmasına kadar hayli uzun zaman geçmesi gerekiyor. Günümüzde meme kanseri belirtilerinin çoğu kişinin kendisi tarafından bulunuyor. Kadınlar genellikle en az bir santim büyüklüğüne ulaşmış bir kitleyi, elle kontrol yöntemi sayesinde fark edebiliyorlar. Kanserli kitleler nispeten sert, düzensiz kenarlı, yüzeyi pürtüklü görünüyor ve meme dokusu içinde rahatça oynatılamıyor’’ dedi.

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