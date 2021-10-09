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Meme kanseri anlatıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Ekim Ayı’nın meme kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatarak, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapıyor.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:44
Meme kanseri anlatıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri farkındalık ayı nedeniyle, yaptığı çeşitli etkinliklerle bilgilendirme çalışması gerçekleştiriyor. Kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanserinin, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıktığı hatırlatıldı. Erkeklerde meme kanserinin kadınlara oranla çok daha az sıklıkla izlendiğine vurgu yapılarak, ‘’Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Ülkemizde toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış, akabinde bu tarama programlarına Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dahil edilmiştir. Kadınlarımız meme kanserinin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri konularında bilgilendirilmeli, kanserden korunacak sağlıklı yaşam koşullarına yönlendirilmelidir’’ denildi. Tüm kanserlerde olduğu gibi, sebze ve meyveden zengin, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların tüketimi ile sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olma, sigara ve alkol kullanımından uzak durma ile meme kanseri riski azaltılabildiğine dikkat çekildi. Aile hekimine danışılarak sağlıklı kiloda olunup olunmadığı öğrenilebilir. Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda çalışma bulunduğu için tüm annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmelerinin önerildiği aktarıldı. Açıklamada, ‘’Koltuk altında yumru (kitle), bazen memede yumru hissedilmeden önce, kanser koltuk altında veya köprücük kemiğinin etrafında şişme veya yumruya neden olabilir. Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavide başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını artırmaktadır. Bu nedenle 40-69 yaş aralığında tüm kadınlara 2 yılda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir. 40-69 yaş arası kadınlar ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapmalı, yılda bir kez de doktora meme muayenesi için gitmelidir’’ görüşlerine yer verildi.

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