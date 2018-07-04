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Medya faaliyetleri değerlendirildi

YOZGAT Şehir Hastanesi Ankara’da yapılan Şehir Hastaneleri Medya Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısına katılım gösterdi.

Medya faaliyetleri değerlendirildi

YOZGAT Şehir Hastanesi Ankara’da yapılan Şehir Hastaneleri Medya Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısına katılım gösterdi.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 23:00
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Medya faaliyetleri değerlendirildi

Sağlık hizmetlerinde yeni bir dönem açan şehir hastaneleri ile ilgili, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, strateji toplantısı gerçekleştirdi.  Ankara’da düzenlenen, Şehir Hastaneleri Medya Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı’na Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri Şehir Hastaneleri ve açılmasına sayılı günler kalan Eskişehir ve Elazığ Şehir Hastaneleri ile ilgili il Sağlık Müdürlükleri ve Şehir Hastaneleri  sosyal medya sorumluları katıldı. Şehir hastaneleri tarafından sunulan hizmetin sosyal medya dahil diğer iletişim kanallarından tanıtımı yapılması maksadıyla yapılan toplantı; Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, Şehir Hastaneleri ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Sayit Çelebi, İdari Hizmetler ve İletişim Yönetimi Dairesi Başkanı Ali Özhan başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ana maddesi, sosyal medyayı aktif kullanarak, sağlık hizmetlerinin tanıtılması ve oluşabilecek sorunlara karşı alınacak önlemler oldu. Toplumun daha iyi hizmet alması için bilinen ve bilinmeyen yönleriyle Şehir Hastanelerinin tanıtımı planlandı.

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