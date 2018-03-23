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Masa başında tatbikat

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde masa başında tatbikat yapıldı.

Masa başında tatbikat

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde masa başında tatbikat yapıldı.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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Masa başında tatbikat

2018 yılı ‘Hastane Afet Planı’ kapsamında gerçekleştirilen ‘Masabaşı Tatbikatı’ verimli geçti.
Hastanede yapılan tatbikatta herhangi bir olumsuz durum gözlemlenmedi, tatbikatın başarıyla tamamlandığı ifade edildi.
Bu tip tatbikatlarla hastanede yaşanılması muhtemel aksaklıkların önceden belirlenerek, hasta ve yakınlarına yansıtılmadan çözümlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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