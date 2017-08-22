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LöSEV’i unutmayın!

Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV) Yozgat İl Temsilcisi Mustafa Çay, Yozgatlı vatandaşları LÖSEV’e kurban bağışı yapmaya davet etti.

LöSEV’i unutmayın!

Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV) Yozgat İl Temsilcisi Mustafa Çay, Yozgatlı vatandaşları LÖSEV’e kurban bağışı yapmaya davet etti.

22 Ağustos 2017 Salı 07:05
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LöSEV’i unutmayın!

LÖSEV’e vekâlet verilerek, kurban kesiminin dini usullerle kestirilebileceği belirterek, ‘bu bağışlarınızla hasta çocuklarımızın hayatını kurtarabilirsiniz. LÖSEV yıllardır kurban ve adakları dini usullere uygun, vekâleten kesiyor! Dini vecibeler yerine getirilerek kurbanlar kesilirken, lösemili ve kanserli çocukların da hayatları kurtarılıyor’ dedi. 
Yozgat’ta 60 Lösemili çocuğun bulunduğunu hatırlatan Çay, bu çocukların ailelerine gıda ve protein desteğinde bulunulduğunu, tedavi için Ankara’daki hastaneyi giden çocukların ailelerinin de ücretsiz olarak konaklamalarının sağlandığını söyledi. Çay, ‘’LÖSEV, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın icazet ve kurban esasları doğrultusunda kurban bağışlarınızla binlerce lösemili ve kanserli çocuğu iyileştiriyor. Çocuklar ve ailelerinin 12 ay boyunca taze et ve et ürünleriyle beslenmelerini sağlıyor. Bağışlarınız sayesinde, hastası olan fakir, fukara ve yoksun insanların et yemesini, hasta çocukların en iyi koşullarda tek kuruş harcamadan iyileşmesini ve hayat bulmalarını sağlayarak kurbanın gereğini yerine getiriyor’’ diye konuştu.
LÖSEV Yozgat İl Temsilcisi Mustafa Çay, Kurbanların, Kurban Bayramı’nda noter gözetiminde, dini esaslarla kesileceğinin de altını çizerek, ‘’Etleri hemen tüketilemeyeceği için kesen kurumlara ödünç verilip daha sonra taze et ve et ürünü olarak geri alınacaktır. Böylece lösemi ve kanser hastalarımız yalnızca Kurban Bayramı’nda değil, tüm yıl boyunca taze et ürünleri ile besleneceklerdir. Et ve diğer gıdalardan zengin beslenen hastalarımızın vücut direnci yükselmekte, vücut savunmaları güçlenmektedir. Böylece hastalıkları kolayca yenerek iyileşmektedirler. Bu yıl kurban bedelimiz 750 lira, 255 Dolar veya 230 Euro olarak belirlenmiştir. Ulusal Bankaların Bağış ekranından LÖSEV hesabına herhangi bir havale ücreti ödemeden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.


 

Son Güncelleme: 22.08.2017 10:19
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