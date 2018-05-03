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Lösemili Çocuklara Destek

BOZOK Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Dil-Tarih Topluluğu öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

Lösemili Çocuklara Destek

BOZOK Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Dil-Tarih Topluluğu öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Lösemili Çocuklara Destek

Bozoklu öğrenciler Bir Dileğim Var Derneği’nin başlattığı kampanya kapsamında kullanılmayan elektronik atıkları toplayarak, lösemili çocuklara destek verecek. Bozok Üniversitesi Dil Tarih Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Aslı Kahraman Çınar’ın öncülüğünde öğrenciler tarafından yüze yakın kullanılmayan cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik atık toplandı. Toplanan eski cep telefonlarının geri dönüşüm tesisinde işlenmesiyle elde edilen gelirle tedavi gören çocukların hayalleri gerçekleştirilecek. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Dil-Tarih Topluluğu Başkanı Habibcan Eke,  “Böyle güzel bir çalışmanın parçası olmak, kanser hastalarına destek olmak bizi çok mutlu etti” dedi.
Kullanılmayan eski telefonlarının kanser hastaları için ilaç olacağını söyleyen Eke, “Onlara bu sevinci yaşatabilmek çok güzel. Tarih bölümünden birçok öğrenci projeye destek vermek için evlerinden kırık telefonlar getirdiler. Hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

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