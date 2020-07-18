Lösemili çocuklara destek

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Jale Yazar, Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci'yi makamında ziyaret etti. ‘Her kurban lösemili çocuklara can’ diyerek başlatılan kampanya hakkında Vakıf temsilcisi tarafından bilgilendirme yapıldı. Birçok ilde lösemi ve kanser hastalarına yardımda bulunan Lösemili Vakfı, bağışçıların desteği ile kırmızı et bağışını sürdürüyor. Yaklaşan kurban bayramı öncesinde çalışmalarını sürdüren vakıf yönetimi, bağışçıların bağışlarını hastalara ulaştırarak, önemli bir görevi yürütüyor.