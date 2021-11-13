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Lokal Anesteziye başlanıldı

Yozgat Şehir Hastanesi’nde oluşturulan poliklinikte, Lokal Anestezi yapılmaya başlandı. Yozgat Şehir Hastanesi’nde Üroloji Polikliniğine Sistoskopi Odası açıldı.

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:06
Lokal Anesteziye başlanıldı

Fleksible Fistoskopi ile Anesteziye gerek kalmadan Lokal Anestezi ile başarılı uygulamaların yapıldığı kaydedildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Hastanenin Üroloji polikliniğine açılan sistoskopi odasında fleksible sistoskopi belirli durumlarda genel anesteziye gerek kalmadan Lokal Anestezi altında başarı ile uygulandığını bildirdi. Kozan, ‘’İdrarda kanama tanısı, Mesane tümörü tanı ve takibi, Prostat hastalıkları ayrıcı tanısı, İdrar kanalı darlığı tanısı, Kronik sistit gibi mesane hastalıkları tanısı, Taş tedavisi sırasında takılan stentlerin (DJ stent) çıkarılması ile ilgili uygulamalar yapılmaktadır’’ dedi. Kozan, Fleksible Fistoskopi uygulamasını hastanede başarılı bir şekilde uygulayan Üroloji hekimleri Op. Dr. Fatih Kocamanoğlu, Op. Dr. İbrahim Can Aykanat, Op. Dr. Özkan Baytok ile sağlık personellerine teşekkür etti.

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