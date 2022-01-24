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Lazer Tedavisi

Yozgat Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Hekimi Operatör Dr. Nesime İnci Eryılmaz, Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlanan Lazerle Pilonidal Sinüs Ameliyatı hakkında bilgilendirmede bulundu.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:51
Lazer Tedavisi

Lazer teknolojisini, tıp alanındaki gelişmeler sonucunda teşhis ve tedavide uzun zamandır kullandıklarını ifade eden Eryılmaz, son yıllarda genel cerrahi alanında özellikle proktolojik rahatsızlıklarda kullanımının arttığını söyledi. Proktolojinin yani kalın barsağın, makata yakın son kısmı (rektum) ve makat bölgesini ilgilendiren rahatsızlıklara verilen genel bir ad olduğunu belirten Eryılmaz, ‘’Bu rahatsızlıkları isimlendirecek olursak pilonidal sinüs (kıl dönmesi), hemoroid (basur-mayasıl), anal fissür (makat çatlağı) ve anal fistül sıralanabilir. Bu hastalıklarda uygun endikasyonlarda (kullanım alanı-gerekçe) lazer tedavisi günümüzde uygulanmaktadır’’ dedi. Eryılmaz, lazer tedavisinin en belirgin avantajlarını, hastaların klasik cerrahiye göre daha az ağrı hissetmesi ya da ağrı hissetmemesi, cerrahi sonrası oluşan yara izinin minimal düzeyde olması, işlem süresinin oldukça kısa olması, yapılan işlem sonrası hastanede yatış ve takip süresinin kısa olması, kısa süre içinde iş hayatına ya da sosyal hayata dönüşe imkan tanıması olarak sıraladı. Eryılmaz, Şehir Hastanesinin sunduğu imkanlar doğrultusunda uygun olan hastalarda lazer tedavisi uyguladıklarını söyleyerek, ‘’En son lazer uyguladığımız pilonidal sinüs hastamızı ertesi gün taburcu ettik. Kontrollere gelen hastamız akıntısı olmadığını rahat bir nekahat dönemi geçirdiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•

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