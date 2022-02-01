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Lazer ile Cilt Hastalığı Tedavisi

Yozgat Şehir Hastanesini bir yeniliğe daha adım attı.

01 Şubat 2022 Salı 00:22
Lazer ile Cilt Hastalığı Tedavisi

Yozgat Şehir Hastanesinde Lazerle Cilt Hastalığı Tedavisi uygulanmaya başlandı. Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) Hekimi Uz. Dr. Orhan Şen hastane de uygulanmaya başlanan Lazerle Cilt Hastalığı Tedavisi ile ilgili kısa bir bilgilendirmede bulundu. Şen, “Son yıllarda lazerler, birçok cilt hastalığının tedavisinde başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.  Lazerlerin dalga boyu, atım süresi ve hedef doku tarafından emilim özellikleri, hangi klinik durumlarda hangi tedavinin yapılabileceğini belirler. Hastanemizde 585 nm Pulse dye lazer ve 1064 nm Nd:YAG lazer cihazı bulunmaktadır. Hastanemizdeki Lazer cihazımızla uygun hastalarda derideki gül (rosacea) hastalığı, yüzeyel damarsal genişlemeleri, kılcal damar genişlemeleri, hemanjiomlar, yüzeyel varisler, spider anjiom gibi damarsal hastalıkları tedavi etmek mümkündür” dedi.  Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan yaptığı çalışmalardan ve vermiş olduğu bilgilerden dolayı Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye) Hekimi Uz. Dr. Orhan Şen’e teşekkür etti.

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Lazer Ile Cilt Hastalığı Tedavisi
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