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Kurul toplantısı yapıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Ruh Sağlığı İl Koordinasyon Kurulu toplanarak, değerlendirmelerde bulundu.

21 Haziran 2021 Pazartesi 00:36
Kurul toplantısı yapıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Yozgat Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ‘İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı, Pandemi önlemleri alınarak kurumda yapıldı. Toplantıya, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Parlak başkanlık etti. Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Durumlar Şube Sorumlusu Rivahi Kalay tarafından düzenlenen toplantıya Yozgat Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İŞKUR, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yerköy Devlet Hastanesi, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi çalışanları katıldı. Kurumlar arası işbirliği ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen toplantı, 2021 yılı Mart ayında gerçekleştirilen toplantı kararları, yeni gündem maddeleri, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri karara bağlandı. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri’nin 2011-2023 yıllarını kapsayan Ruh Sağlığı Eylem Planı'nda belirtilen toplum temelli ruh sağlığı anlayışıyla uyumlu olduğu hatırlatıldı, bu planda yer alan hedeflere göre açıldığına vurgu yapılarak, buna göre Yozgat’ta da bir merkezin bulunduğu bildirildi. 

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Kurul Toplantısı Yapıldı
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