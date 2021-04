KURALLARA UYUN!

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını ile mücadelede kurallara uyulmasının son derece önemli olduğunu belirterek, bayram sonrasına kadar devam edecek olan tam kapanmayla ilgili yapılan uyarılara uyulmasını istedi. Şahin yaptığı yazılı açıklamada, salgın yönetiminin önemli unsurlarından birsinin de muhakkak ‘iletişim’ olduğunu hatırlattı. Şahin, ‘’Son dönemde tedbirlerin gevşemesi ve hızlı yayılan mutasyonlar sebebiyle vaka sayılarının artması nedeni ile Cumhurbaşkanlığımızca alınan kararlar doğrultusunda uygulamaya konulan tam kapanma sürecinde vaka artışları, ağır hasta sayıları ve can kayıplarımız muhakkak azalacaktır’’ dedi. Şahin, bu hedeflenen azalmaların sağlanmasının tüm Türkiye olarak daha rahat daha güzel günler göreceğiz anlamına geleceğinin de altını çizdi. Şahin, ‘’Hedeflenen bu güzel günler için; Pandemi sürecinin başından bu tarafa Sağlık camiamız çalışanları gibi 7/24 her şartta, zorlukta ve her yerde görev yapan Emniyet ve Jandarma kuvvetlerimiz içinde bulunduğumuz şu zor günlerde daha çok yorulmaktadır. Biz Türk Milleti olarak her zaman Güvenlik güçlerimize karşı derin, kuvvetli ve içten bir Muhabbet duyarız, Bu zor zamanlarda Güvenlik Güçlerimizin yapmakta oldukları denetim ve uygulama faaliyetlerinde, onların işlerini kolaylaştırmak, onlara yardımcı olmak için vatandaş olarak her zamankinden daha fazla hoşgörü, anlayış ve iyi niyet göstermeliyiz’’ diye konuştu. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Şahin, bugüne kadar yapılan fedakârlıkları düşünerek, temizlik, maske ve mesafe tedbirlerine hassasiyetle uygulamaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Şahin açıklamasını, ‘’Unutmayalım ki; koranavirüs salgınını tedbirlere ne kadar güçlü şekilde uyar isek o kadar kısa sürede ülke olarak daha hızlı yenebiliriz. Bu zorlu süreçte biz Sağlık camiasına, emniyet ve jandarma kuvvetlerimize yardımcı olan, kurallara uyan vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum’’ ifadeleriyle noktaladı.