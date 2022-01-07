‘Kurallara dikkat edelim’

Grip vakalarında artış yaşanan Yozgat ve Kırşehir'deki hastanelerde özellikle çocuk vakalarda yoğunluk dikkati çekiyor. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, yaklaşık bir aydır mevsimsel grip salgını yaşandığını belirtti. Salgının özellikle küçükleri hedef aldığına dikkati çeken Şahin, çok sayıda çocuğun gribe yakalandığını, bir süre sonra iyileştiğini ifade ederek "Hâlâ salgın bitmiş değil, hastanelerimiz bu yoğun süreci yaşıyor." dedi. Şahin, grip salgınını geçen yıl beklediklerini ancak Kovid-19 nedeniyle herkesin tedbirlere uyduğunu, bu sayede sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek "Geçen yıl insanlar maskeyi kesinlikle ihmal etmiyor, hijyene önem veriyorlardı. 1 Temmuz'dan itibaren insanlarımız tedbiri biraz daha ikinci plana aldı. Neticede grip de virüs; fırsatını bulunca enfeksiyonu yapıyor." diye konuştu. Grip salgınına karşı da en büyük silahın maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak olduğunu vurgulayan Şahin, grip ve Kovid-19'un bulaşma şeklinin benzer olduğunu söyledi. Şahin, kurallara uyulduğunda hem Kovid-19 hem de gripten korunmanın mümkün olduğuna işaret ederek "Geçen sene kurallara çok dikkat ettiğimiz için grip salgını yaşamadık ama bu sene biraz gevşediğimiz için grip salgınıyla da uğraşıyoruz." ifadesini kullandı. Kovid-19 salgına da değinerek en büyük silahın aşı olduğunun altını çizen Şahin, Yozgat'ta ikinci doz aşılamada yüzde 75 seviyesinde olduklarını bildirdi. Şahin, yerli aşı TURKOVAC'ın Yozgat Şehir Hastanesinde uygulanmaya başlandığını anımsatarak hatırlatma dozlarının mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti. •aa•