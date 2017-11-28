-KULLANMAYIN

İstanbul’da düzenlenen etkinliklere ekip halinde katıldıklarını belirten Cesur, akılcı ilaç kullanımına yönelik çalışmalara hız verdiklerini söyledi. Cesur, akılcı olmayan ilaç kullanımının hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimine, bazı ilaçların direnç göstermesine, hastalıkların tekrarlanmasına ya da uzamasına neden olduğunun altını çizdi, bu nedenle dünyada ve ülkemizde çeşitli çözüm yolları geliştirmek amacıyla ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ çalışmalarının başlatıldığına vurgu yaptı. Cesur, ‘Yozgat’ta hastanelerimize giderek hasta ve hasta yakınlarına eğitimler düzenledik. Farkındalığı oluşturmak için çeşitli stantlarımızı açarak birçok çalışma yaptık. Ülkemizde bu işe gönül vermiş ekiplerle bugün İstanbul’da Değerlendirme Toplantısında yapılan çalışmaları, etkinlikleri ve etkinliği üzerine değerlendirme yaparak yeni bir eylem planı oluşturmak için zemini hazırlamış bulunuyoruz. Altını çizerek belirtmek isterim ki, hekim yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamak gerekir. Hekim yazdıktan sonra eczacılarımızın, ilaç kullanımı ile ilgili verdikleri bilgiler doğrultusunda ilaçlarımızı almalıyız. En çok yapılan hatalardan bir tanesi de, üç gün ilaç kullandıktan sonra, doktorun söylediği gün sayısı kadar kullanmayıp, ilacı kullanmayı bırakmaktır” diye konuştu.

