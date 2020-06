Kriterlere uymadı, öneri yapıldı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’in gündeme taşıdığı, Şefaatli ilçesinde bir korona virüs teşhisi konulan hastanın kendi imkanlarıyla hastaneye başvurmasının istenmesine ilişkin konuya açıklık getirdi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin imzası ile yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs 2020 tarihinde Şefaatli Devlet Hastanesine müracaat eden 67 yaşındaki vatandaşın, hastanede görevli sağlık memuru tarafından triajı yapıldığını bildirdi. Şahin, ateş ve kasık ağrısı şikayetleri olan hastanın durumu ile ilgili acil nöbetçi hekimine iletildiğini, oğlu ve eşi ile birlikte hastaneye özel araçla geldiğini beyan eden hastanın Sağlık Bakanlığı algoritmalarına göre ambulansla sevk kriteri olmadığı için ayaktan Bozok Üniversitesi Hastanesine müracaat etmeleri önerildiğini aktardı. Şahin açıklamasında, ‘’Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü olarak, ilk günden beri hastanelerimizde gerekli tedbirleri en üst seviyede almış olduğumuz ve uyguladığımız için her ateşi, ağrısı gibi şikayetleri olanın ambulansla hastaneye taşınması, burada hemen tedavi edilmesi gerekmekte olduğu gibi bir algı oluşmuştur’’ ifadelerine yer verdi.

Sağlık Müdürü Dr. Şahin, 15 Mart 2020 tarihinde ilk testtin yapıldığı günden 2 gün sonra 17 Mart 2020 tarihinde ilk pozitif vakasının olduğu bilgisini aldıklarını, o tarihten bu güne kadar tüm görevlilerin cansiperane çalıştıklarının altını çizdi. Şahin, ‘’Sayın Valimizin emir ve koordinasyonu ile alınması gereken tedbirler konusunda pandemi kurulumuzda, öngörüsü yüksek karar ve talimatlarla tedbirlerimizi bilim kurulunun önerileri öncesinde uygulamaya almaya hazır hale geldik. Sayın Valimizi her zaman üstüne basa basa verdiği talimatı olan ‘Yüzde 100 hatasız olmak zorundayız ve en ufak hataya ve tedbirsizliğe yer yok’ düsturuna sonuna kadar uyarak çalışmalarımıza devam ettik. Bunula birlikte medyada Yozgat halkının uyulması gereken tedbir ve kurallara iyi bir şekilde riayet ettiğini gördüğü için şaşkınlığını dile getiren bazı kişiler olduğunu da üzülerek gördük. Yozgat halkı her zaman olduğu gibi bu pandemi sürecinde de üzerine düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmiştir. Gönüllülük esası ile bizler kadar Covit 19 ile mücadele etmişlerdir. Yozgat’ta Covit 19 nedeni ile bugüne kadar büyük sıkıntılar yaşanmaması ve sürecin her daim kontrol altında götürülmesinde en büyük pay bizzat Yozgat halkının kendisindedir. Son olarak başta Sayın Valimize, tüm kurum ve kuruluş çalışanlarımıza, özelliklede Yozgat halkına Covit 19 sürecinde verdiği katkılardan dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı arz ederim’’ diye konuştu.