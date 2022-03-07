Kozan, hastaları dinledi

iyarette Kozan’a hastanenin idare ekibi eşlik etti. Hasta ve hasta yakınları ile sohbet eden Kozan, “Hastalarımız ile tek tek tanışarak hal ve hatırlarını sordu. Daha kaliteli bir hizmet vermek için sizlerin görüşleri bizler için çok değerli ve önemlidir. Ben, idari ekibim ve tüm çalışanlarımız sizlerin ve yakınlarınızın daha kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti alabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Yozgat Şehir Hastanesi Ailesi olarak hastalarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eder acil şifalar dileriz” dedi.

Hastalar ise yapılan etkinlikten çok memnuniyet verici olduğunu, hastanenin ve çalışanlarının sağlamış olduğu hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti, öneri ve teşekkürlerini dile getirdiler.

