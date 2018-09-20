Köylüye obezite eğitimi

Kanserden korunma ve çağımızın bir diğer büyük kronik rahatsızlığı olan obezite ile mücadele yöntemleri hakkında Toplum Sağlığı Merkezi yetkilileri, yaklaşık bir ayı aşkın süredir köylerde bilgilendirme eğitimi verdiği kaydedildi. Çekerek ilçesinin Sarıköy Köyü Hasan Çakan İlkokulunda yapılan eğitime Kaymakam Evren Çakır, bazı kurum müdürleriyle birlikte katıldı. Kanserle mücadeleye dikkat edilecek hususlar ile obeziteyle mücadelede sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan sağlık görevlileri, vatandaşlara gerekli olan bilgiyi aktardı.