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Korona Virüs ne zaman bitecek?

KRT Televizyonunda yayınlanan ‘Sisler Bulvarı’ programında bir araya gelen hemşehrilerimiz Gazeteci Yazar Saygı Öztürk ve Prof. Dr. Taner Demirer, Korona Virüsünün ne zaman biteceği konusunu değerlendirdi.

30 Nisan 2020 Perşembe 11:09
Korona Virüs ne zaman bitecek?

GAZETEMİZİN Yazarlarından, Usta Gazeteci Saygı Öztürk tarafından her hafta birbirinden önemli konularla, gündemi değerlendirdiği KRT Televizyonunda yayınlanan ‘Sisler Bulvarı’ adlı programın bu haftaki konukları arasında hemşehrimiz de söyleşide bulundu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji bilim dalı öğretim üyesi, Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Saygı Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Demirer, eldeki veriler ve rakamların son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, test edilen hasta sayısı, pozitif çıkanlar, hastalıktan iyileşenlerin durumunun olumlu yönde ilerlediğini kaydetti. Demirer, ‘’Bizim çan eğrisi dediğimiz bir eğri vardır. Son 10 günde biz bu eğrinin üzerinde kaldık. Yani 100-115 dolayında ölüm olayları, 4 binli rakamlarda test edilenlerde pozitif çıkanlar. İyileşen hastalarımızda yavaş yavaş iki binin üzerine çıkarak 3 binlere çıktı, şimdilerde dört binlere geldi. Genelde bilimsel verilere göre, iyileşen hastaların sayısı testi pozitif çıkanlara yetişir ve onları geçerse o zaman eğride bir kesişme oluyor, çan eğrisinin sağ tarafına geçiyoruz. Yani yavaş yavaş hastalığın kontrol altına alındığına dair bir işarettir bu. Bunu bir uçağın yükselmesi ve tekrar havaalanına inişi gibi düşünün. Bu iniş sırasında testleri pozitif çıkanların sayısı düşecek, iyileşen hasta sayısı artacak, ölüm olayları düşecek’’ dedi.

Prof. Dr. Taner Demirer, yapılan değerlendirmelerin de önemli olduğunu hatırlattı. Demirer, ‘’Singapur Üniversitesi çok güzel bir değerlendirme yaptı, 99 ülke için. Türkiye için de bu trende ve bu rakamlarda Mayısın sonu 28 Mayıs gibi vakaların yüzde 98’i gibi tedavi edilmiş olacağı, ama 16 Mayıs için de yüzde 96-97’si diyor.  Dolayısı ile biz bayram döneminde çan eğrisinin dibine inmiş oluyoruz. Yani toplumda yüzde bir iki vaka kalmış olacak’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Korona Virüsü. Gazeteci Saygı Öztürk. Prof. Dr. Taner Demirer. KRT Televizyonu. Sisler Bulvarı. Ankara. Yozgat. İleri Gazetesi.
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