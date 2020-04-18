Komşumuzda karantina kararı

YOZGAT’ın Yerköy ilçesi ile adeta birbirlerinin mahallesi konumunda bulunan Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı bir köyde, korona virüsü nedeniyle karantina altına alındı. Kırşehir Valiliği, köyde yapılan taramada bazı vatandaşlarda korana virüsü şüphesi bulunduğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ‘Çiçekdağı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, köyde ikamet eden vatandaşlarımızdan bazılarının yapılan kontrollerinde Korona virüs (Covid-19) vakasına rastlanılması ve temaslı şahısların bulunması nedeniyle salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Kabaklı Köyünde karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır’ denildi.