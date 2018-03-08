Komşu hastaneyi gezdi

Çorum İlinden gelen Sağlık Müdürlüğü ekibi, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ve hastane yöneticileri tarafından yakın ilgiyle karşılandı.

Konuklara, hastanedeki ‘Anne ve Bebek Dostu’ uygulamaları, ‘Şehir Hastanesi işleyişi’ ile ilgili bilgiler verildi. Konuklar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kurumun farklı servislerinin fotoğraflarını ve video görüntülerini çekmeyi de ihmal etmediler.