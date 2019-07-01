Komisyon toplandı

Toplantıda, 2019 Mayıs-Haziran Ayları Acil Sağlık Hizmetleri konuşuldu. Toplantıya, Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Acil Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Bahar Toros, 112 Başhekimi Dr. Resul Akdemir, ildeki acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin başhekimleri, Acil Servisten Sorumlu Başhekim Yardımcılarının katılımları yapıldı.
01 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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