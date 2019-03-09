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Komisyon toplandı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı yapıldı.  

Komisyon toplandı

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu toplantısı yapıldı.  

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Komisyon toplandı

Sağlık Müdürlüğü’ndeki toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Şahin başkanlık etti. Toplantıda, Kamu Hastaneleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir Kayhan, Acil Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Bahar Toros,112 Başhekimi Dr. Resul Akdemir ve il genelindeki acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin Başhekimleri, Acil Servisden Sorumlu Başhekim Yardımcıları katıldı. Toplantıda verilen hizmetler ele alınıp, yaşanılan sorunlar paylaşılıp, çözümleri üzerinde duruldu. 

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