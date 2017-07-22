Kolu kurtardılar

Babası için adak kurbanı keserken kolunu kestiğini söyleyen Yozgatlı Memiş Yıldırım (29);” Olay sırasında bilincim gitmiş hastaneye geliş sürecimi hatırlamıyorum. Sağ olsun doktorumuz ameliyat yaparak kolumdaki damarları, kasları dikmiş. Sonrasında aldığım fizik tedavi ile şuan kolumu kullanıyorum” dedi.

Hastayı bir gece yoğun bakıma aldıklarını söyleyen Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çağrı Kayıpmaz yaptığı açıklamada;” Kurban keserken bıçak ile kolu kopma noktasına gelen hastamız 112 ambulansı ile hastanemiz acil servisine geldi. Çok kan kaybettiği için şuuru kapalı olan hastanın kalbide hastanede durdu. Hızla yapılan müdahale ile hayata dönen hasta, acilen tarafımdan ameliyata alındı. Kolda ki 3 atardamar ve 3 toplardamarı kopan hastaya mikro cerrahi yöntemi ile tüm damarları, kasları ve tendonları onarılarak yoğun bakıma alındı. 1 gece yoğun bakımda yattıktan sonra, servise alınan hasta 3 gün de kalp damar cerrahisi serviste takip edildikten sonra şifa ila taburcu edildi. 2 hafta boyunca fizik egzersiz yapan hasta kontrole geldiğinde dikişleri alındı ve kolu tamamen iyileşmiş oldu. El ve kol fonksiyonları yüzde yüz olan hasta bir ay sonra kontrol edilmek üzere gönderildi” dedi.

