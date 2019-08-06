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Kök hücre ve kan bağışı kampanyası

BOĞAZLIYAN ilçesinde lösemi hastası olan 34 yaşındaki Gurbet Fatiş Çay için ‘kök hücre ve kan bağışı’ kampanyası başlatıldı. Boğazlıyan'da lösemi hastalığı ile mücadele eden Kayseri Erciyes Üniversitesi Kemik İliği Bölümü'nde tedavi gören Çay için düzenlenen kampanya ilgi gördü.

Kök hücre ve kan bağışı kampanyası

BOĞAZLIYAN ilçesinde lösemi hastası olan 34 yaşındaki Gurbet Fatiş Çay için ‘kök hücre ve kan bağışı’ kampanyası başlatıldı. Boğazlıyan'da lösemi hastalığı ile mücadele eden Kayseri Erciyes Üniversitesi Kemik İliği Bölümü'nde tedavi gören Çay için düzenlenen kampanya ilgi gördü.

06 Ağustos 2019 Salı 08:25
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Kök hücre ve kan bağışı kampanyası

Türk Kızılayı tarafından Boğazlıyan Şeker Fabrikası'nda düzenlenen ‘kök hücre ve kan bağışı’ kampanyasına gönüllü kök hücre bağışçısı olan Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, çok sayıda insanın ilik ve kök hücre bağışı beklediğini söyledi. Coşar, "Gurbet Fatiş Çay kardeşimiz de kök hücre ve ilik bekleyen hastalarımızdan biri. Ben bugün bağışta bulunuyorum, herkesin de vermesini isterim. Değerli vatandaşlarımızdan Gurbet Fatoş Çay kardeşimiz için kan ve kök hücre bağışında bulunmaları için kendisinin başlattığı bu duygusal kampanyaya davet ediyorum. Şimdiden tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Türk Kızılay yetkilileri de  ‘Türkök Kök Hücre’ bağışının tüm Türkiye'de devam eden bir proje olduğunu belirtti. Lösemi hastası Gurbet Fatiş Çay'ın eşi Levent Çay ise, eşinin lösemi hastası olduğunu anlatarak, "Nakil için uygun doner bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz Türk Kızılay'ına başvurup, gönüllü bağışçı olsunlar. Bu sadece bizim için değil, nakil bekleyen hastalara da umut olacak" diye konuştu.  

Anahtar Kelimeler:
Kök Hücre Ve Kan Bağışı Kampanyası
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