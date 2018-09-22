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Klinik araştırmalar anlatıldı

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ‘Klinik Araştırmalar ve Etik Kurulu’ konulu konferans düzenlendi.

Klinik araştırmalar anlatıldı

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ‘Klinik Araştırmalar ve Etik Kurulu’ konulu konferans düzenlendi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:00
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Klinik araştırmalar anlatıldı

Konferansta, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı öğretim üyesi ve Ankara Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Belli, Klinik Araştırmalar Etik Kurulunun işleyişi hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi. Prof. Dr. Mehmet Melli’nin Etik Kurulların değerlendirme kriterlerine de değindiği konferansta, gönderilen dosyaların usul ve esas yönünden iki kısımda incelendiğini, dosyaların usul yönünden uygun tarihte yapılıp yapılmadığına, dosyada üst yazının olup olmadığına ve uygun form kullanılıp kullanılmadığı gibi özelliklerine bakıldığını dile getirdi. Prof. Dr. Mehmet Melli, dosyaların esas yönünden incelenmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Çalışmanın net, anlaşılır bir hipotezi var mı, araştırmacılar bu çalışma için uygun mu, dosya uygun şekilde hazırlanmış mı, çalışmanın metodolojisi yeteri kadar açık mı ve çalışmanın amacına uygun mu gibi detaylar esas yönünden önemlidir” dedi.

Konferans sonunda Yozgat Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu tarafından Prof. Dr. Mehmet Melli’ye teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.

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