Kızılay’dan bağış çağrısı

Türk Kızılayı Kan Bağış Tırı Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda kan alımını sürdürüyor. Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem İlker, 19-26 Ağustos 2017 tarihlerinde saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında kan bağışının kabul edileceğini bildirdi.

Yaz mevsimlerinde hava sıcaklıklarından dolayı ve Kurban Bayramı tatilinden dolayı kan stoklarında azalma yaşandığına dikkat çeken Ekrem İlker, “Hastanelerimizde kan sıkıntısı yaşanmaması için bu kritik dönemde kan bağışının önemi daha da artmaktadır. Unutmayalım ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır ve laboratuar ortamında üretilmediği için kaynağı sadece biz insanlarız. Yozgat halkını kan bağışına davet ediyoruz” diye konuştu.

Ekrem İlker Türk Kızılayı’nın vekaletle kurban kesimine de vurgu yaparak “2017 yılı Vekaletle Kurban kabullerimiz devam etmektedir. Yurtiçi 735 TL ve Yurtdışı 500 TL olarak vekalet ücretlerimiz belirlenmiştir. Vekalet vermek isteyen vatandaşlarımız Şube Başkanlığımıza, Kızılay’ın Banka ve PTT hesaplarına, www.kizilay.org.tr internet adresinden ve 168 Çağrı Merkezimizden vekaletlerini verebilirler” açıklamasında bulundu.

