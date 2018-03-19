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Kızılay hedefe ulaşıyor

YOZGAT Kızılay Kan Merkezi tarafından Cumhuriyet Alanı’nda başlatılan kan bağış kampanyasında bugüne kadar bin üniteden fazla kan toplandı.

Kızılay hedefe ulaşıyor

YOZGAT Kızılay Kan Merkezi tarafından Cumhuriyet Alanı’nda başlatılan kan bağış kampanyasında bugüne kadar bin üniteden fazla kan toplandı.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Kızılay hedefe ulaşıyor

Kızılay Kan Merkezi tarafından Cumhuriyet Alanı’nda devam eden kan bağış kampanyasında Yozgatlı vatandaşların bin ünite kan verdiğini ve hafta sonu devam eden destek ile bu sayının binin üzerine çıktığı kaydedildi. Kızılay Kan Merkezi Doktoru Selçuk Cansız, kampanya kapsamında bin 500 ünite kan bağışı toplamayı hedeflediklerini, bin ünitenin üzerine çıkarak bu sayıya bu hafta itibariyle ulaşacaklarını bildirdi. Doktor Selçuk Cansız, kan bağışının acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatarak “Kampanyamıza destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz” dedi.
 

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