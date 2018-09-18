Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker Kan Bağışı Tırlarının Cumhuriyet Alanında 23 Eylül tarihine kadar kan bağışı almaya devam edeceğini söyledi. 2018 yılı kan bağışı hedefinin 14 bin ünite olduğunu dile getiren İlker, ‘’Kanın tek kaynağı biz insanlarız. Hastanelerin kan ihtiyacının karşılanması için sürekli ve düzenli kan bağışı yapmak önem arz etmektedir. Kan bağışı için; herhangi bir sağlık problemi bulunmayan 18 – 65 yaş arası erkekler 3 ayda bir, bayanlar 4 ayda bir kan bağışı yapabilmektedir. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu sebeple hemşerilerimizi kan bağışı yapmaya davet ediyoruz’’ dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen İlker, ‘’Her sene 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında okullarımızda Kızılay Haftası olarak kutlamaktayız. Bu yılda okullarımızda öğrenci ve öğretmenlerimizle buluşarak Türk Kızılayını tanıtmaya ve faaliyetlerini anlatmaya çalışacağız. Geleceğin Kızılay gönüllüsü olan çocuklarımıza Türk Kızılay’ını tanıtmak ve sevdirmek için Şube Başkanlığı olarak eğitim faaliyetlerimizi Kızılay Haftasında gerçekleştireceğiz” diye konuştu.