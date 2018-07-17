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Kızılay boş durmadı

KIZILAY Yozgat Şubesi 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kan bağış kampanyası düzenledi.

Kızılay boş durmadı

KIZILAY Yozgat Şubesi 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kan bağış kampanyası düzenledi.

17 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Kızılay boş durmadı

Yozgat Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyası kapsamında Cumhuriyet Alanı’na bağış çadırı kuruldu. Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen 15 Temmuz etkinliklerinde Kızılay yine boş durmayarak kan topladı. Yozgatlı vatandaşlar kan bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Alanı’ndaki etkinlikleri izlemeye gelen vatandaşlar, Kızılay’ın sürekli ihtiyaç duyulan kan bağış kampanyasına anlamlı bir günde destek verdiler. Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Doktoru Selçuk Cansız, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için 15 Temmuz’da şehitlerin kanlarını akıttığını hatırlatarak, “Biz de bu anlamlı günde Kızılay olarak kan bağış kampanyası gerçekleştirdik. Topladığımız kanlar ile ihtiyaç duyan canlara hayat vereceğiz. Bu vesileyle Kızılay olarak aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, bağışımıza destek veren hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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