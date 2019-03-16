Kitleyi ‘kilo’ sandılar

Tuğba Ş. İsimli kız çocuğunun karnından 23 santim çapında, 2.4 kilo ağırlığındaki kitleyi başarılı bir operasyonla çıkartan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, hastanın ameliyattan bir gün sonra taburcu edildiğini söyledi. Aras, Yozgat Şehir Hastanesi’nde çocuk bir hastadan ilk kez böyle büyüklükte bir kitlenin çıkarıldığını belirterek, “Karnındaki şişlik kilo alımına bağlanan hasta böyle büyüklükte bir kitleden bu yüzden haberdar olamamış. Şiddetli ağrılar olunca hastanemize başvurdu. Yapılan incelemelerde neredeyse bir futbol topu büyüklüğündeki kitlenin bu ağrılarının sebebi olduğu anlaşıldı’’ dedi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Aras, yaklaşık bir saat süren bir operasyon ile kitlenin tamamen çıkarılıp, hastayı sağlığına kavuşturduklarını anlattı. Aras, ‘’Kız çocuklarında nadiren görülen böyle kitleler çoğu zaman herhangi bir ağrıya sebep olmayabiliyor. Karnında şüpheli şişlik ve sertlik fark ettiğimiz zaman çocuklarımızı uzman bir doktora göstermekte fayda var. Erken teşhis ile böyle kitleler daha kötü sonuçlar doğurmadan çıkarılabiliyor” diye konuştu.

