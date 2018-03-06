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Kırsalda diş taraması

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, koruyucu ağız ve diş sağlığı kapsamında kırsal alanlarda da ‘Ağız ve Diş Sağlığı’ eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsalda diş taraması

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü, koruyucu ağız ve diş sağlığı kapsamında kırsal alanlarda da ‘Ağız ve Diş Sağlığı’ eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

06 Mart 2018 Salı 07:00
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Kırsalda diş taraması

Yapılan taramalarda, velisinin onay vermesi halinde öğrencilere de ayrıca koruyucu tedavi olan flor uygulaması yapılıyor. Diş taramasından geçen öğrencilere diş fırçası, diş macunu dağıtımı yapan ekipler, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bugüne kadar 25 bin 750 öğrenciye ulaştı. Sağlık Müdürlüğü Diş Hekimleri Sedef Gök Şahin ve Merve Sandalcı, son olarak Yozgat Merkeze bağlı Divanlı Mahallesi, Musabeyli, Bişek, Çadırardıç, Sarıfatma, Esenli ve Osmanpaşa köylerine giderek hem diş taraması yaptı, hem de eğitim verdi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, ‘sağlık ağızdan başlar’ cümlesini her zaman dile getirmelerine rağmen ülkemizde, yine en fazla ağız ve diş sağlığının ihmal edildiğini kaydetti. Şahin, ‘Bir çiviyi çakabilmek için de defalarca vurmak gerekiyor. Biz de eğitimlerimizi hız kesmeden vermeye devam ediyoruz. Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsiyoruz, hasta olmadan, sağlığımızı korumalıyız. Koruyucu ağız ve diş sağlığı kapsamında okullarımızda diş fırçalama eğitimleri düzenliyoruz. Diş hekimlerimiz velilerin de onayını alarak, flor uygulamasını okulda eğitim sonrasında yapıyorlar. Diş taraması sonrası eğer kliniğe gitmesi gerekiyorsa, aile bilgilendiriliyor. Diş fırçalama eğitim sonrasında da diş fırçası ve diş macununu hediye olarak öğrencilerimize veriyoruz ki, bir an önce diş fırçalamaya, eve gittiklerinde başlasınlar diye. Tüm anne-babaları çocuklarının hiçbir diş şikâyeti olmasa bile 3-4 ayda bir ya da 6 ayda bir diş muayenelerini yaptırmalarını öneriyoruz’ dedi.

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