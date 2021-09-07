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KIRSALDA AŞILAMA

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan Mobil Aşı ekipleri, kırsal alanları gezerek Covid19 aşı uygulaması çalışmalarını sürdürüyor.

07 Eylül 2021 Salı 00:30
KIRSALDA AŞILAMA

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yurt genelinde ilk olarak 13 Ocak tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapılan aşı ile start verilen Covid19 aşı uygulamasına eş zamanlı olarak başlanıldığı hatırlatıldı. Süreç dahilinde, Yozgat İl Merkezi ile ilçelerde oluşturulan Mobil Aşı ekiplerinin Covid19 aşı uygulamalarına ara vermeden devam ettiği, ev ev, mahalle mahalle, köy köy gidip Covid19 aşı yaptırmak isteyen, vatandaşlara aşılarının yapıldığı kaydedildi. Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, Mobil ekiplere eşlik ettiklerini, İl merkezine bağlı Aydoğan köyünde aşı süreleri gelen genç yaşlı vatandaşların Covid19 aşı uygulamalarında yanlarında bulunduklarını kaydetti. Şahin, ‘’Salgının başından itibaren canla başla çalışan sağlık çalışanlarımız Covit19 aşıları hakkında vatandaşlarımızı bilgilenirken, vatandaşlarımızın özellikle gençlerin, aşının yan etkilerinden ileride oluşabilecek komplikasyonlarından dolayı tereddütleri olduğunu, bunlarla ilgili gerçekleri anlattık’’ dedi. Covid19 Mobil Aşı ekiplerinin bugüne kadar olduğu gibi İl genelinde gönüllülük esasına dayalı olarak aşı yaptırmak isteyen tekbir vatandaş kalmayana kadar hız kesmeden aşı uygulamalarına devam edeceğinin altı çizildi. 

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Kırsalda Aşılama
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