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KiLOSU FAZLA OLANA DESTEK

YOZGAT Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihan Coşkun, en önemli sağlık sorunu haline gelen obezitenin halk sağlığını tehdit ettiğini, uyguladıkları grup terapisi programı ile obezite sorunu yaşayan hastalara psikolojik destek verdiklerini söyledi.

KiLOSU FAZLA OLANA DESTEK

YOZGAT Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihan Coşkun, en önemli sağlık sorunu haline gelen obezitenin halk sağlığını tehdit ettiğini, uyguladıkları grup terapisi programı ile obezite sorunu yaşayan hastalara psikolojik destek verdiklerini söyledi.

30 Ekim 2018 Salı 07:27
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KiLOSU FAZLA OLANA DESTEK

Dr. Coşkun, ‘’Çünkü, tedavide sadece diyet listeleri ile başarı elde etmek mümkün olmayabiliyor. Hastalarımız bu programı tamamladığında, seçilen herhangi bir diyete rahatça uyum sağlayabilecek düzeye gelmektedirler” dedi.
Dr. Coşkun, hastanede verdikleri kilo verme eğitimi programının 6 ile 8 haftalık süreyi kapsadığını, grupların ise 8 ile 10 kişi arasında değiştiğini belirtti. Dr. Coşkun, katılım öncesinde tüm hastaların endokrinoloji muayenelerinin yapıldığını hatırlatarak,  ‘’Program dahilinde uzman diyetisyenlerle görüşme sağlanmanın ve kişinin kilosuna ve metobolizmasına uygun diyet listesinin hazırlanmasının ardından psikolojik destek de sağlanmaktadır. Programa katılanlar eğitim sonunda seçilen herhangi bir diyete uyum sağlayabilmekte ve aşırı yeme isteği ile nasıl başa çıkacağınızı öğrenmektedir.  Hastalarımız, bu program sayesinde özel günler, doğum günleri, bayramlar, altın günleri, aile ziyaretleri gibi toplantılarda da diyeti bozmamaktadır” diye konuştu.
Dr. Nihal Coşkun, birçok insanın duygusal açlık sonucu aşırı yeme eğiliminde olduğunun altını çizerek, ‘’Fizyolojik olarak meydana gelen açlık bedenin bir tepkisidir. Duygusal açlık ise olumsuz duygu durumlarıyla tetiklenen ve kişi tarafından oluşturulan açlıktır. Fiziksel açlık, yemek yedikten birkaç saat sonra yavaş yavaş ortaya çıkar ve yemek yendiğinde doygunluk hissine ulaşılır. Duygusal açlık ise, açlık ve tokluk kavramlarından oldukça uzaktır. Kişi yemekten yeni kalkmış olsa bile olumsuz duygularıyla başa çıkabilmek için farkında olmadan yeme eylemini sürdürür. Uyguladığımız grup terapisi programında katılımcılar,  psikolojik açlık ile fiziksel açlık arasındaki ayrım ile can sıkıntısı, mutsuzluk ve öfke gibi duygularla yemek yemeden baş etmeyi öğrenebilmektedirler. Böylece yememeleri gereken bir şey ile karşılaştıklarında huzursuzluk, kısıtlanmışlık hissi gibi olumsuz duygulara kapılmadan verilen ikramı red edebilmektedirler” ifadelerini kullandı.
Coşkun, obezitenin sadece fiziksel rahatsızlık veren bir sorun olmadığını, aynı zamanda çeşitli kronik rahatsızlıkları da tetiklediğini, hastalığın tedavisinin bu açıdan büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

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KiLOSU FAZLA OLANA DESTEK
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