Kıbrıslı Bakanı ağırladık

Yavru Vatan KKTC'ye yapılacak hastane inşaatları öncesi değişik projeleri görmek için Türkiye'ye gelen Besim ve beraberindeki heyet, Vali Vekili Adem Yılmaz'ı ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, kentteki sağlık tesisleri ve hizmetlerle ilgili heyete bilgi verdi.

Yozgat Şehir Hastanesini inceleyen Besim, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve ekibi olarak Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı ziyaret ettiklerini söyledi.

Besim, sağlığın tekniği anlamında güzel bir görüşme yaptıklarını anlatarak, "Sağlık sistemleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bizim de Kuzey Kıbrıs'ta hastane projelerimiz var. O başlık çerçevesinde farklı modeller görüyoruz. Sayın Recep Akdağ'ın da önerisiyle Yozgat Şehir Hastanesini gezme gereği duyduk. Geldik çok da mutlu olduk." dedi.

KKTC Sağlık Bakanı Filiz Besim, şehir hastanesinin farklı ve alışveriş merkeziyle, hastanenin entegre olduğu bir alan şeklinde dizayn edilmiş olduğunu söyleyerek, “Kamu özel ortaklığı anlamında bir çalışma var burada. Elbette ki her ülkenin kendi iç dinamikleri var, kendi özel yapıları var. Biz değişik sistemleri, modelleri görüp bilmek zorundayız ki biz de Kıbrısımıza göre en uygununu seçelim. Bu bizim için iyi bir tecrübe oldu."

Bakan Besim, "Geri döndüğümüzde teknik arkadaşlarımızla hükümetimizle konuşacağız, görüşeceğiz ve günün sonunda kararımızı vereceğiz. Bilmemiz, görmemiz gereken değişik bir tecrübeydi. Hastalara acil şifalar diliyorum, sağlık personeline de kolaylıklar ve mutlu huzurlu günler diliyorum. Yozgat'ta olmak güzeldi, güzel anılar ve tecrübelerle ayrılıyoruz." ifadesini kullandı.

Şehir hastanesi ziyaretinin ardından yöresel testi kebabı ikram edilen Besim, servis edilmesi için kebabın pişirildiği testiyi kırdı.

Besim'e ziyaretinde, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Kan Korkut, KKTC Milletvekili Sıla Usar İncirli, KKTC Sağlık Bakanlığı Müdürü Ceyhun Ümiter, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Konsolosu Huriye Hançerli, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu’da eşlik etti.

