KETEM’e teşekkür

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Ulusal Meme Kanseri Tarama Programı kapsamında, Türkiye genelinde yapmış olduğu en kaliteli çekimler değerlendirildi. Başarılı bulunan Yozgat Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde görevli Röntgen Teknisyeni Melek Kılıç’a Kanser Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz tarafından ödül belgesi verildi.