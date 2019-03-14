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KETEM’e teşekkür

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki, kısa adı KETEM olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi çalışanlarına, başarılarından ötürü teşekkür belgesi verildi.

KETEM’e teşekkür

YOZGAT İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki, kısa adı KETEM olan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi çalışanlarına, başarılarından ötürü teşekkür belgesi verildi.

14 Mart 2019 Perşembe 00:00
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KETEM’e teşekkür

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Ulusal Meme Kanseri Tarama Programı kapsamında, Türkiye genelinde yapmış olduğu en kaliteli çekimler değerlendirildi. Başarılı bulunan Yozgat Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde görevli Röntgen Teknisyeni Melek Kılıç’a Kanser Daire Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz tarafından ödül belgesi verildi.

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