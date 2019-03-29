KENE UYARISI

Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları doktorlarından Uzm. Dr. Adil Cihan Mutlu tarafından konferans salonunda hastane personellerine “Kırım Kongo Kanamalı Ateş (K.K.K.A)” hakkında genel eğitim verdi. Eğitimde İlkbahar aylarının yaklaşması ile kene vakalarına dikkat edilmesi, vücutta kene görülmesi durumunda kenenin çıkartılmayıp hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği gibi konular hakkında bilgiler verildi.