Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92120
ALTIN
232.000
DOLAR
5.5460
STERLİN
7.2951
EURO
6.2267

KENE UYARISI

YOZGAT Şehir Hastanesi Personeline Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı anlatıldı.

KENE UYARISI

YOZGAT Şehir Hastanesi Personeline Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı anlatıldı.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
14 Okunma
KENE UYARISI

Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları doktorlarından Uzm. Dr. Adil Cihan Mutlu tarafından konferans salonunda hastane personellerine “Kırım Kongo Kanamalı Ateş (K.K.K.A)” hakkında genel eğitim verdi. Eğitimde İlkbahar aylarının yaklaşması ile kene vakalarına dikkat edilmesi, vücutta kene görülmesi durumunda kenenin çıkartılmayıp hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği gibi konular hakkında bilgiler verildi.

Son Güncelleme: 28.03.2019 17:15
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Hemşerimiz Frankfurt’ta
Hemşerimiz Frankfurt’ta
Teknikerlerin günü kutlandı
Teknikerlerin günü kutlandı
Evde Sağlık Hizmeti
Evde Sağlık Hizmeti
Şehir Hastanesinde tasarruf
Şehir Hastanesinde tasarruf
Türk-İş Sendikal çalışmalarını sürdürüyor
Türk-İş Sendikal çalışmalarını sürdürüyor
Kızılay’a destek
Kızılay’a destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim