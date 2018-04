KENE UYARISI

Türkiye’nin gündemine 2002 yılında Tokat bölgesinde yaşanılan ölüm olayı ile giren Kene Tutması sonucunda yaşanılan hastalıkla mücadele amacıyla yürütülen bilinçlendirme çalışmaları, son yıllarda ölüm olaylarını da yok denecek boyutlara getirdi. Özellikle, kenenin yoğun olarak bulunduğu hayvancılığın yapıldığı orman kenarı, parçalı arazi yapısına sahip çalı ve çırpılı alanlar ile otların bulunduğu yerlerde yaşamlarını kısa süreli olarak da sürdürmek durumunda kalanların, uyarılara uygun hareket etmesi durumunda herhangi bir sorunla karşılaşılmayacağına dikkat çekildi.

Boğazlıyan Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipler, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığı ve Kene tutması hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Eğitim faaliyetleri kapsamında Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen sağlık ekipleri, ölümcül olan KKKA hastalığına yol açan Kene tutması konusunda uyarılarda bulundu. Sağlık ekipleri, Bağ, Bahçe ve Piknik alanı gibi riskli alanlara giden öğrencileri, “Parka veya piknik alanlarına gittiğiniz zaman açık renkli elbiseler giyinin ve kesinlikle bilmediğiniz şeylere dokunmayın. Üzerinizde kene olup olmadığını anlamak için vücudunuzun ve elbiselerinizin her yerini kontrol edin ama kesinlikle keneyi elinizle çekmeyin veya başını koparmayın” uyarısında bulundu.

Bilinçli ve bilgili öğrencilerin yetişmesi için bu tür eğitim faaliyetlerinin önemli olduğunu ifade eden Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Yener Eseryel ise, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de her türlü eğitim faaliyetine destek vereceklerini söyledi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına karşı bilinçlendirme faaliyetlerine öğrencilerin de dâhil edilmesinin önemine dikkat çeken Okul Müdürü Yener Eseryel, “Okulumuzda eğitim alan öğrencilerimiz artık Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığını biliyor ve bunu ailelerine de anlatıyor” dedi.

Yaptıkları bilgilendirme çalışmalarından dolayı sağlık ekiplerine teşekkür eden Eseryel, “Yetkililerimiz öğrencilerimize eğitim vererek aileleri de bu eğitime dahil ediyor. Böylelikle eğitim alan sayısı neredeyse üçe katlanıyor. Biz Cumhuriyet İlkokulu/Ortaokulu olarak her türlü eğitim faaliyetine ev sahipliği yapmaya hazırız. Önemli olan bizim öğrencilerimizin donamlı ve bilgili olarak okulumuzdan mezun olması ve bizden sonraki eğitim yaşamlarında başarılı olmalarıdır” ifadelerini kullandı.